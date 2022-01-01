Мое прекрасное несчастье
Wink
Фильмы
Мое прекрасное несчастье
8.52022, Beautiful Disaster
Комедии, Мелодрамы91 мин18+
Можно купить за минуты

Мое прекрасное несчастье (Фильм, 2022)

Сюжет

Проиграв пари, недотрога Эбби вынуждена месяц жить под одной крышей с плохим парнем. Ромком по мотивам мирового бестселлера Джейми Макгвайр от режиссера «Жестоких игр» и создателей франшизы «После».

Загадочная Эбби оставляет позади бурную жизнь в Вегасе и поступает в колледж. В результате череды нелепых случайностей она знакомится с бунтарем Трэвисом — чемпионом подпольных боев. Эбби чувствует влечение к Трэвису, но считает ошибкой продолжать общение с ним. Трэвис же заинтересован ее холодностью и предлагает пари по случаю предстоящего боя: проигрыш для него будет означать месяц воздержания, а победа — месяц под одной крышей с Эбби. Его противник оказывается повержен, и теперь девушка вынуждена терпеть грубого и токсичного парня ближайшие четыре недели. Однако Трэвис даже не догадывается, как много между ними общего.

Не пропустите комедийную мелодраму «Мое прекрасное несчастье» — фильм смотреть онлайн и на русском языке можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!

Мое прекрасное несчастье смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мое прекрасное несчастье»

Всё