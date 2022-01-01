Мое прекрасное несчастье (Фильм, 2022)
Сюжет
Проиграв пари, недотрога Эбби вынуждена месяц жить под одной крышей с плохим парнем. Ромком по мотивам мирового бестселлера Джейми Макгвайр от режиссера «Жестоких игр» и создателей франшизы «После».
Загадочная Эбби оставляет позади бурную жизнь в Вегасе и поступает в колледж. В результате череды нелепых случайностей она знакомится с бунтарем Трэвисом — чемпионом подпольных боев. Эбби чувствует влечение к Трэвису, но считает ошибкой продолжать общение с ним. Трэвис же заинтересован ее холодностью и предлагает пари по случаю предстоящего боя: проигрыш для него будет означать месяц воздержания, а победа — месяц под одной крышей с Эбби. Его противник оказывается повержен, и теперь девушка вынуждена терпеть грубого и токсичного парня ближайшие четыре недели. Однако Трэвис даже не догадывается, как много между ними общего.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роджер
Камбл
- ДСАктёр
Дилан
Спроус
- Актриса
Вирджиния
Гарднер
- ОНАктёр
Остин
Норт
- ЛБАктриса
Либэ
Барер
- ДХАктёр
Джек
Хескет
- ДМАктёр
Деклан
Майкл Лэйрд
- БОАктёр
Брайан
Остин Грин
- Сценарист
Роджер
Камбл
- ДМСценарист
Джейми
Макгуайр
- МКПродюсер
Марк
Клейман
- Продюсер
Роджер
Камбл
- БППродюсер
Брайан
Питт
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков