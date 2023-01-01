До встречи на Венере
Wink
Фильмы
До встречи на Венере
7.82023, See You on Venus
Драмы, Мелодрамы90 мин16+
Случайная встреча сводит депрессивного Кайла и жизнерадостную Миа, которая ищет свою мать. Романтическое роуд-муви о поездке в Испанию

До встречи на Венере (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Романтическая комедия о девушке, которая отправляется в Испанию с практически незнакомым ей парнем, чтобы найти свою мать. Миа — добрая и сообразительная девушка, увлеченная фотографией. Она росла сиротой, но научилась находить в жизни позитив. Кайл — депрессивный молодой человек, которого Миа встречает во время съемки в заповеднике. Он винит себя в автокатастрофе, где погиб один человек и был серьезно ранен второй. Молодой человек хочет наложить на себя руки. Миа убеждает Кайла не совершать самоубийство, а вместо этого присоединиться к ней в поездке в Испанию. Там Миа надеется найти свою мать, о которой она знает лишь ее имя. Во время путешествия между ними вспыхивает прекрасное чувство, а за развитием их отношений вы можете наблюдать, когда будете смотреть фильм 2023 года «До встречи на Венере» онлайн на Wink.

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Страна
США
Жанр
Драмы, Мелодрамы
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «До встречи на Венере»