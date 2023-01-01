До встречи на Венере (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Романтическая комедия о девушке, которая отправляется в Испанию с практически незнакомым ей парнем, чтобы найти свою мать. Миа — добрая и сообразительная девушка, увлеченная фотографией. Она росла сиротой, но научилась находить в жизни позитив. Кайл — депрессивный молодой человек, которого Миа встречает во время съемки в заповеднике. Он винит себя в автокатастрофе, где погиб один человек и был серьезно ранен второй. Молодой человек хочет наложить на себя руки. Миа убеждает Кайла не совершать самоубийство, а вместо этого присоединиться к ней в поездке в Испанию. Там Миа надеется найти свою мать, о которой она знает лишь ее имя. Во время путешествия между ними вспыхивает прекрасное чувство, а за развитием их отношений вы можете наблюдать, когда будете смотреть фильм 2023 года «До встречи на Венере» онлайн на Wink.
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Рейтинг
- ХЛРежиссёр
Хоакин
Льямас
- Актриса
Вирджиния
Гарднер
- АААктёр
Алекс
Айоно
- РЭАктёр
Роб
Эстес
- ЭНАктёр
Эовин
Найби Кригер
- ВдАктриса
Вероника
дель Сьерро
- АААктёр
Алекс
Асторт-Фабра
- МЕАктриса
Марджори
Е. Гланц
- ИСАктриса
Исабель
Серрано
- ББАктёр
Бернард
Баллен
- ЛДАктёр
Лоло
Де Ла Калле
- БППродюсер
Брайан
Питт
- Продюсер
Николя
Картье
- ТКПродюсер
Тейлор
Конрод
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ДКМонтажёр
Джошуа
Кирхмер
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис