Джордж Каллис
Джордж Каллис
George Kallis
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 1 января 1974 г. (52 года)
Фильмография
- 9.1
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 8.5
Парни с тату. Прямо в сердце2025, 89 мин
- 6.2
Дом тысячи дверей2023, 95 минБесплатно
- 7.8
До встречи на Венере2023, 90 мин
- 8.0
Первая любовь2022, 91 минБесплатно
- 9.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты2019, 111 мин
- 6.6
Проклятый дом 32018, 87 минБесплатно
- 8.7
Бесконечная история. Альбион2016, 101 мин
- 9.3
Гагарин. Первый в космосе2013, 108 мин