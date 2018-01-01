Проклятый дом 3 (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Годами старый дом ждал, пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью. И вот порог переступили новые жители. Семья, за спиной у которой сложное прошлое, хочет обрести новое место, где можно в жить в безопасности. Вскоре у самой младшей обитательницы появляется новый друг. Она увлечена играми с ним, но кроме неe его никто не видит.
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Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.0 IMDb
- ДКРежиссёр
Джеймс
Конделик
- ДКРежиссёр
Джон
Конделик
- ВЭАктриса
Ванесса
Энджел
- ХДАктёр
Хатч
Дано
- РЛАктёр
Регги
Ли
- ЛТАктёр
Лью
Темпл
- БСАктриса
Бэйли
Спрай
- ТОАктриса
Тейлор
Отем Бертман
- ММАктёр
Мэйсон
Махай
- ДТАктриса
Джейн
Тэйни
- ДХАктёр
Джо
Херсли
- ДГАктёр
Джозеф
Гилберт
- ДКСценарист
Джеймс
Конделик
- ДКСценарист
Джон
Конделик
- ДКПродюсер
Джеймс
Конделик
- ДКПродюсер
Джон
Конделик
- МШПродюсер
Мэтт
Шапира
- ЛБПродюсер
Лорен
Бейтс
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ДРХудожник
Дэниэл
Ривера
- НСХудожник
Надин
Сондей-Робинсон
- БНХудожник
Бакл
Нэгл
- ДКМонтажёр
Джеймс
Конделик
- МШОператор
Мэтт
Шапира
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис