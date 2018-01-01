Проклятый дом 3 (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Годами старый дом ждал, пока кто-нибудь приедет и наполнит его новой жизнью. И вот порог переступили новые жители. Семья, за спиной у которой сложное прошлое, хочет обрести новое место, где можно в жить в безопасности. Вскоре у самой младшей обитательницы появляется новый друг. Она увлечена играми с ним, но кроме неe его никто не видит.



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