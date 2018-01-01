Биография

Регги Ли — американский актер. Родился в городе Кесон-Сити 4 октября 1974 года. Окончил францисканскую среднюю школу в городе Парма. Участвовал в турах с мюзиклами «Поющие сердцем», «Мисс Сайгон» и «Карусель». Выступал в шоу-театре Гринбриер в Парма-Хайтс и стажировался в Кливлендском театре. Получил премию Drama-Logue Award за свою игру в постановке FOB в East West Players. Был принят в Гарвард, но решил сосредоточиться на актерской карьере. Регги Ли начинал карьеру в 90-х годах, снимался в известных сериалах «Беверли-Хиллз 90210», «Крутой Уокер», «Вавилон 5», «Скорая помощь», «Закон и порядок». Звездной стала роля в популярном боевике «Форсаж», после которой актера стали активно приглашать в крупные проекты. Сыграл в сериале канала Fox «Побег». Еще большую известность приобрел после выхода на экраны серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Пираты Карибского моря: На краю света». Актер воплотил в жизнь ярких персонажей в черной комедии «Солдаты неудачи», фантастической картине «Звездный путь». В 2012 году сыграл в картине «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Играл в сериале «Гримм», «Бруклин 9-9», «Новичок».