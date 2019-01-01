Исчезновение
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Исчезновение

Исчезновение (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.32019, Disappearance
Детективы, Мелодрамы76 мин18+

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Сюжет

После внезапного исчезновения Джорджа Буланже со своего парусника детектив Кенни Парк должен попытаться выяснить, что же произошло той ночью. Под подозрения попадают все: жена, капитан парусника и его девушка.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Мелодрамы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исчезновение»

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