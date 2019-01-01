Исчезновение (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.32019, Disappearance
Детективы, Мелодрамы76 мин18+
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Сюжет
После внезапного исчезновения Джорджа Буланже со своего парусника детектив Кенни Парк должен попытаться выяснить, что же произошло той ночью. Под подозрения попадают все: жена, капитан парусника и его девушка.
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.5 IMDb
- МШРежиссёр
Мэтт
Шапира
- ММАктёр
Мэттью
Мэрсден
- ДДАктриса
Джемма
Даллендер
- БТАктёр
Брайан
Томпсон
- ХДАктёр
Хатч
Дано
- КПАктриса
Кортни
Палм
- ХКАктриса
Хлоя
Катрин Ким
- РЛАктёр
Регги
Ли
- ДКАктриса
Даниэль
Кривак
- ХДСценарист
Хатч
Дано
- МШСценарист
Мэтт
Шапира
- ЛБПродюсер
Лорен
Бейтс
- ХДПродюсер
Хатч
Дано
- МШП�родюсер
Мэтт
Шапира
- НСХудожник
Надин
Сондей-Робинсон
- СБМонтажёр
Сэм
Бауэр
- ИКМонтажёр
Имран
Кхан
- МШМонтажёр
Мэтт
Шапира
- МШОператор
Мэтт
Шапира