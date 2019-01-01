Исчезновение (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

После внезапного исчезновения Джорджа Буланже со своего парусника детектив Кенни Парк должен попытаться выяснить, что же произошло той ночью. Под подозрения попадают все: жена, капитан парусника и его девушка.



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