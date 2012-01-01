Защитник (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший коп спасает девочку-вундеркинда от бандитов. Джейсон Стэйтем и звезда российского хита «Мажор» Игорь Жижикин в боевике от сценариста «Иллюзии обмана».



Люк Райт в прошлом был агентом элитных спецслужб, но уволился из-за коррупции и ушел махать кулаками на ринге. После того, как его беременная жена погибает от рук русской мафии, жизнь Люка превращается в банальное существование. Пока однажды бывший полицейский не спасает девочку-подростка с уникальными способностями. Только она знает код от сейфа, где лежат миллионы долларов, принадлежащих китайским «Триадам». Теперь за Люком и Мэй охотятся все бандиты Нью-Йорка. Райт осознает, что попал в смертельный круговорот разборок, но теперь защитить эту девочку — единственный смысл его жизни.



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