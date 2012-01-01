Защитник (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Бывший коп спасает девочку-вундеркинда от бандитов. Джейсон Стэйтем и звезда российского хита «Мажор» Игорь Жижикин в боевике от сценариста «Иллюзии обмана».
Люк Райт в прошлом был агентом элитных спецслужб, но уволился из-за коррупции и ушел махать кулаками на ринге. После того, как его беременная жена погибает от рук русской мафии, жизнь Люка превращается в банальное существование. Пока однажды бывший полицейский не спасает девочку-подростка с уникальными способностями. Только она знает код от сейфа, где лежат миллионы долларов, принадлежащих китайским «Триадам». Теперь за Люком и Мэй охотятся все бандиты Нью-Йорка. Райт осознает, что попал в смертельный круговорот разборок, но теперь защитить эту девочку — единственный смысл его жизни.
Не пропустите трогательный экшен в духе боевиков «Леон» и «Васаби». Смотреть фильм «Защитник» в хорошем качестве и без рекламы можно на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!
Защитник смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- БЯРежиссёр
Боаз
Якин
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- КЧАктриса
Катрин
Чан
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- РЛАктёр
Регги
Ли
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- Актёр
Энсон
Маунт
- КСАктёр
Крис
Сарандон
- ШТАктёр
Шандор
Течи
- ДСАктёр
Джозеф
Сикора
- Актёр
Игорь
Жижикин
- БЯСценарист
Боаз
Якин
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- МЕАктриса дубляжа
Мария
Емельянова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- СЧОператор
Стефан
Чапски
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо