Роберт Джон Бёрк

Биография

Роберт Джон Берк — американский актер. Родился в Нью-Йорке 12 сентября 1960 года. После окончания средней школы Нортпорта поступил на факультет актерского мастерства Государственного университета Нью-Йорка в Перче. После успешной карьеры в кино решил освоить и другие профессии — получил сертификат пожарного. Также имеет черный пояс по окинавскому каратэ. Сегодня фильмография Роберта Джона Берка насчитывает более 90 работ. Актера можно встретить в проектах «Робокоп 3», «Области тьмы», «Защитник», «Банши», «Армейские жены», «Говори», «Сплетница», «В поле зрения».