Эдриенн (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный фильм об актрисе Эдриенн Шелли, иконе американского инди-кино. Эдриенн снялась в ключевых картинах культового режиссера Хэла Хартли («Доверься», «Невероятная правда»), а последней ее ролью в кино стала лента «Официантка», которую она сама написала и поставила. Шелли не дожила до премьеры: 1 ноября 2005 года ее нашли повешенной на простыне в своем офисе. Первоначально рассматривалась версия о самоубийстве, однако позже выяснилось, что актрису убил рабочий с ближайшей стройки. «Эдриенн» — это фильм-память, признание в любви и попытка осмыслить наследие Шелли. В качестве режиссера картины выступил муж актрисы Энди Острой. Смотрите фильм «Эдриенн» в подписке Amediateka на Wink.



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