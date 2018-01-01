Биография

Энсон Маунт — американский актер, который также пишет сценарии и занимается режиссурой. Родился в городке Уайт-Блафф 25 февраля 1973 года. Участь в школе, мальчик часто играл в театральных постановках. Поэтому особых сомнений по поводу выбора профессии не испытывал. Впоследствии он закончил Колумбийский университет, став дипломированным актером. Факультет был театральным, поэтому начало карьеры было тесно связано с классическим пьесами. Закрепившись в театре, Энсон Маунт решил попробовать силы на телеэкране. Он сыграл эпизодических персонажей в сериалах «Закон и порядок», «Секс в большом городе» и «Элли МакБил». Затем были полнометражные фильмы «Талли», «Бойлерная» и «Последнее дело Ламарки». Большую роль в формировании его популярности сыграл фильм «Перекрестки». Затем было несколько лет проходных фильмов и сериалов. Исключением стал популярный проект «Остаться в живых», но там Энсону досталась не главная роль. Ситуацию исправил сериал «Ад на колесах», сделавший актера полноценной звездой. После этого сыграл в продолжении культового сериала «Звездный путь», а затем появился в супергеройском фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».