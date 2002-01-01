Последнее дело Ламарки (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Винсент Ламарка становится офицером полиции, ему поручают расследование дела о торговле наркотиками. Для сбора улик Винсенту необходимо съездить в его родной город, «город у моря». Там он встречает сына от предыдущего брака, и расследование принимает неожиданный оборот, когда он понимает, что его собственный сын – главный подозреваемый...



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