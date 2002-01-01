Последнее дело Ламарки
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Последнее дело Ламарки

Последнее дело Ламарки (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.22002, City by the Sea
Драмы, Триллеры104 мин18+
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Сюжет

Винсент Ламарка становится офицером полиции, ему поручают расследование дела о торговле наркотиками. Для сбора улик Винсенту необходимо съездить в его родной город, «город у моря». Там он встречает сына от предыдущего брака, и расследование принимает неожиданный оборот, когда он понимает, что его собственный сын – главный подозреваемый...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее дело Ламарки»

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