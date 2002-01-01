Последнее дело Ламарки (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.22002, City by the Sea
Драмы, Триллеры104 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Сюжет
Винсент Ламарка становится офицером полиции, ему поручают расследование дела о торговле наркотиками. Для сбора улик Винсенту необходимо съездить в его родной город, «город у моря». Там он встречает сына от предыдущего брака, и расследование принимает неожиданный оборот, когда он понимает, что его собственный сын – главный подозреваемый...
Последнее дело Ламарки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Кейтон-Джонс
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актриса
Элиза
Душку
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- ПЛАктриса
Пэтти
ЛюПон
- Актёр
Энсон
Маунт
- Актёр
Джон
Доумен
- БТАктёр
Брайан
Тарантина
- ДДАктриса
Дрена
Де Ниро
- КХСценарист
Кен
Хиксон
- ММСценарист
Майк
МакЭлари
- Продюсер
Мэттью
Баэр
- Продюсер
Майкл
Кейтон-Джонс
- БГПродюсер
Брэд
Грэй
- Продюсер
Эли
Самаха
- ВКАктёр дубляжа
�Виктор
Костецкий
- ДКМонтажёр
Джим
Кларк
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи