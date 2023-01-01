Биография

Элиза Душку — американская актриса, которая также занимается продюсированием и снимает фильмы. Родилась в Бостоне 30 декабря 1980 года. Родители девочки серьезно занимались научной карьерой и, возможно, она бы пошла по их стопам, но еще в детстве ее заметил агент по кастингу. В результате она попала в актерский состав фильма «Той самой ночью», и это определило ее дальнейшую профессию. Уже через год Элиза Душку снималась вместе с Робертом Де Ниро в ленте «Жизнь этого парня», где также снялся молодой Ди Каприо. Вскоре она получила роли в фильмах «Правдивая ложь и «Прощай, любовь». Популярность среди подростков молодая актриса получила благодаря роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров» и участию в фильме «Добейся успеха». Полноценная главная роль Элизе досталась в популярном триллере «Поворот не туда» спустя несколько лет. Кроме того, она приняла участие и в ряде популярных сериалов — «Кукольный дом», «Теория Большого взрыва» и «Банши». Озвучивала мультипликационный сериал «Царь горы». Также ее голос можно услышать в анимационном проекте «Супер-пупер мультфильм от Джея и Молчаливого Боба».