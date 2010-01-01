Прощание
Wink
Фильмы
Прощание

Прощание (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

7.12010, Locked In
Триллеры, Драмы74 мин18+

Сюжет

Джош Сойер попадает в автокатастрофу, после которой его 6-летняя дочь Брук впадает в кому. Девочка физически жива, ее мозг в порядке, она просто заперта в своем теле, и безутешный отец пытается пробудить Брук от трагического сна.

Помимо всего этого, после аварии Джош встречает бывшую сотрудницу Рене, с которой у него когда-то был роман, и задумывается о возобновление отношений. К проблеме с дочерью прибавляется ещё одна - Джош не может выбрать между женой Эммой и Рене.

Прощание смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Прощание»