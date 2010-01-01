Прощание (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
7.12010, Locked In
Триллеры, Драмы74 мин18+
Сюжет
Джош Сойер попадает в автокатастрофу, после которой его 6-летняя дочь Брук впадает в кому. Девочка физически жива, ее мозг в порядке, она просто заперта в своем теле, и безутешный отец пытается пробудить Брук от трагического сна.
Помимо всего этого, после аварии Джош встречает бывшую сотрудницу Рене, с которой у него когда-то был роман, и задумывается о возобновление отношений. К проблеме с дочерью прибавляется ещё одна - Джош не может выбрать между женой Эммой и Рене.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДрамы, Триллеры
Рейтинг
- СКРежиссёр
Сури
Кришнамма
- ББАктёр
Бен
Барнс
- СРАктриса
Сара
Ремер
- Актриса
Элиза
Душку
- ДВАктёр
Джонни
Витуорт
- Актёр
Кларк
Питерс
- ПДАктёр
Питер
Джейсон
- ЭШАктриса
Эбби
Штайнман
- ХШАктриса
Хелен
Штайнман
- БФАктриса
Бренда
Фрикер
- ДААктёр
Диего
Арсиньегас
- ННАктёр
Ник
Ньюэлл
- БМАктёр
Билл
Моотос
- БУАктёр
Бейтс
Уайлдер
- ДЛАктёр
Джонни
Ли Девенпорт
- ЭЛАктёр
Эдди
Л. Фаурия
- РКСценарист
Ронни
Кристенсен
- ФТПродюсер
Фрида
Торресбланко
- ДКПродюсер
Джон
Кодвелл
- СРПродюсер
Сара
Ремер
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ТГМонтажёр
Трэйси
Грэйнджер
- ББОператор
Бобби
Буковски