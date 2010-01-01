Прощание (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Джош Сойер попадает в автокатастрофу, после которой его 6-летняя дочь Брук впадает в кому. Девочка физически жива, ее мозг в порядке, она просто заперта в своем теле, и безутешный отец пытается пробудить Брук от трагического сна.



Помимо всего этого, после аварии Джош встречает бывшую сотрудницу Рене, с которой у него когда-то был роман, и задумывается о возобновление отношений. К проблеме с дочерью прибавляется ещё одна - Джош не может выбрать между женой Эммой и Рене.



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