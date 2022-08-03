Призраки Элоиз
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Призраки Элоиз

Призраки Элоиз (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

7.62017, Eloise
Ужасы, Триллер92 мин18+

О фильме

На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки Элоиз»