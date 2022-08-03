Призраки Элоиз (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
7.62017, Eloise
Ужасы, Триллер92 мин18+
О фильме
На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- РЛРежиссёр
Роберт
Легато
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- Актриса
Элиза
Душку
- Актёр
Брэндон
Т. Джексон
- ПБАктёр
П.Дж.
Бирн
- Актёр
Роберт
Патрик
- НФАктриса
Николь
Форестер
- РУАктёр
Рики
Уэйн
- ЭКАктриса
Энни
Китрал
- МГАктриса
Миа
Гович
- КБСценарист
Кристофер
Боррелли
- СНПродюсер
Санфорд
Нельсон
- Продюсер
Трип
Винсон
- ДБПродюсер
Джеффри
Бюхлер
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- КХХудожница
Кортни
Хоффман
- АРОператор
Антонио
Риестра