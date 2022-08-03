Призраки Элоиз (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.



