Джеймс Франко
James Franco
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 19 апреля 1978 г. (46 лет)
Биография
Джеймс Франко — американский актер, режиссер, сценарист, продюсер и преподаватель. Родился в Калифорнии 19 апреля 1978 года. Будущий артист вырос в творческой семье. Он недолго проучился на факультете английского языка, после чего оставил университет и стал посещать актерские курсы. Через год с небольшим Франко начал проходить кастинги. Первым заметным проектом Джеймса Франко стал сериал «Чудики и чокнутые». После того, как кинодеятель сыграл культового голливудского актера Джеймса Дина в биографической картине, его фильмография начала пополняться блокбастерами «Человек-паук», «Тристан и Изольда», «Эскадрилья „Лафайет“». Франко наиболее известен по таким проектам, как экшен-драма «Великий рейд», армейская драма о борьбе за честь и лидерство «Поединок», фэнтези «Медовый месяц Камиллы», душераздирающая антивоенная драма «В долине Эла», боевик «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», байопик Гаса Ван Сента «Харви Милк», экранизация бестселлера Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби», пародия на фильмы о рыцарях «Храбрые перцем», комедия «Безумное свидание» и вдохновляющая история выживания «127 часов».
Фильмография
Режиссёр
Актёр
- 8.4
Ларго Винч: Гнев прошлого2024, 95 мин
- 6.7
Зеровилль2019, 92 минБесплатно
- 6.3
Мир будущего2018, 84 мин
- 8.0
Легкие деньги2014, 86 минБесплатно
- 6.9
Шум и ярость2014, 97 минБесплатно
- 9.3
Последний рубеж2013, 96 мин
- 6.2
Когда я умирала2013, 105 минБесплатно
- 7.9
Лавлэйс2013, 88 минБесплатно
- 9.1
Тристан и Изольда2005, 120 минБесплатно
- 8.2
Последнее дело Ламарки2002, 104 мин