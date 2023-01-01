Биография

Джеймс Франко — американский актер, режиссер, сценарист, продюсер и преподаватель. Родился в Калифорнии 19 апреля 1978 года. Будущий артист вырос в творческой семье. Он недолго проучился на факультете английского языка, после чего оставил университет и стал посещать актерские курсы. Через год с небольшим Франко начал проходить кастинги. Первым заметным проектом Джеймса Франко стал сериал «Чудики и чокнутые». После того, как кинодеятель сыграл культового голливудского актера Джеймса Дина в биографической картине, его фильмография начала пополняться блокбастерами «Человек-паук», «Тристан и Изольда», «Эскадрилья „Лафайет“». Франко наиболее известен по таким проектам, как экшен-драма «Великий рейд», армейская драма о борьбе за честь и лидерство «Поединок», фэнтези «Медовый месяц Камиллы», душераздирающая антивоенная драма «В долине Эла», боевик «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», байопик Гаса Ван Сента «Харви Милк», экранизация бестселлера Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби», пародия на фильмы о рыцарях «Храбрые перцем», комедия «Безумное свидание» и вдохновляющая история выживания «127 часов».