Кин (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Социальная драма с элементами фантастики. Шестнадцатилетний подросток Элай оказывается в опасности, когда находит в заброшенном здании мощный инопланетный бластер. Но и это еще не всe! Из тюрьмы возвращается бедовый брат Элая, и наш герой попадает еще и в эпицентр криминальных разборок.

