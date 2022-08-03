Кин
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Кин (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.32018, Kin
Фантастика, Криминал98 мин18+

О фильме

Социальная драма с элементами фантастики. Шестнадцатилетний подросток Элай оказывается в опасности, когда находит в заброшенном здании мощный инопланетный бластер. Но и это еще не всe! Из тюрьмы возвращается бедовый брат Элая, и наш герой попадает еще и в эпицентр криминальных разборок.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кин»