Кин (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Социальная драма с элементами фантастики. Шестнадцатилетний подросток Элай оказывается в опасности, когда находит в заброшенном здании мощный инопланетный бластер. Но и это еще не всe! Из тюрьмы возвращается бедовый брат Элая, и наш герой попадает еще и в эпицентр криминальных разборок.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДБРежиссёр
Джонатан
Бэйкер
- ДБРежиссёр
Джош
Бэйкер
- МТАктёр
Майлс
Труитт
- Актёр
Джек
Рейнор
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актриса
Зои
Кравиц
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актриса
Кэрри
Кун
- ИМАктёр
Иэн
Мэтьюз
- ГФАктёр
Гэвин
Фокс
- СГАктёр
Стефан
Гарно
- ЛПАктёр
Лукас
Пенар
- ДКСценарист
Дэниэл
Кэйси
- ДБСценарист
Джонатан
Бэйкер
- ДБСценарист
Джош
Бэйкер
- ДГПродюсер
Дэвид
Гросс
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- Актёр дубляжа
Иван
Непомнящий
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ЛСОператор
Ларкин
Сайпл
- МКомпозитор
Могвай