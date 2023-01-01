Биография

Деннис Куэйд — американский актер, продюсер, режиссер. Родился в Хьюстоне, Техас, США, 9 апреля 1954 года. Окончил школу Bellaire High School. Изучал театральное искусство в Хьюстонском университете, но бросил учебу и переехал в Лос-Анджелес, где стал посещать прослушивания. Деннис Куэйд начал актерскую карьеру со съемок в эпизодах сериалов «Барретта», «30 сентября 1955 года», «Наш победный сезон», картине «Старшекурсники». В 1979 году получил роль в комедии «Уходя в отрыв», которая была тепло встречена критиками. После первого успеха актера стали охотнее приглашать на главные роли. В 1981 году он снялся в кинолентах «Билл» и «Пещерный человек», а в 1983-м вышли картины «Челюсти-3» и «Парни, что надо», которые подтвердили его актерское мастерство. В списке успешных работ — роли в фильмах «Видение», «Враг мой», «Внутреннее пространство», «Уайатт Эрп», «Преступные связи», «Траффик», «Послезавтра», «Легион», «Бегство от сна», «Собачья жизнь», «Субстанция». Играл в сериалах «Вегас», «Фортитьюд», «Голиаф». Является режиссером драмы «Все что растет» 1998 года. Продюсировал сериалы «Вегас», «Больше чем искусство», «Весело счастливо», «Игра джентльменов». Участвовал в озвучке популярного мультсериала «Губка Боб квадратные штаны».