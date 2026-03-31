Звездный сигнал (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Миллиардер собирает на острове команду лучших ученых, чтобы установить связь с внеземной цивилизацией. Они отправляют сигнал в космос и получают ответ. Неизвестно, чем грозит человечеству пришествие расы, превосходящей его технически и ментально. Земля готовится встретить гостей с оружием в руках.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Детектив
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДСРежиссёр
Джонатан
Собол
- ИФАктриса
Изабель
Фурман
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- ВСАктриса
Ванесса
Смит
- КААктриса
Кира
Аллен
- РДАктёр
Ронни
Джеймс Хьюз
- Актёр
Рауль
Банеджа
- АМАктёр
Адам
Морито
- СААктёр
Стивен
Адеколу
- БШАктриса
Беатрис
Шнайдер
- ДБАктриса
Дженни
Бризар
- ТКАктёр
Тревор
Коулмэн
- ДССценарист
Джонатан
Собол
- ДМПродюсер
Даг
Мюррэй
- НТПродюсер
Николас
Табаррок
- ДРПродюсер
Джейсон
Росс Джаллет
- ДСМонтажёр
Дафф
Смит