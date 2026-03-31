Миллиардер собирает на острове команду лучших ученых, чтобы установить связь с внеземной цивилизацией. Они отправляют сигнал в космос и получают ответ. Неизвестно, чем грозит человечеству пришествие расы, превосходящей его технически и ментально. Земля готовится встретить гостей с оружием в руках.

