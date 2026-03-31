Звездный сигнал
Wink
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Звездный сигнал
2026, Signal One
Фантастика, Детектив87 мин18+

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Звездный сигнал (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

Миллиардер собирает на острове команду лучших ученых, чтобы установить связь с внеземной цивилизацией. Они отправляют сигнал в космос и получают ответ. Неизвестно, чем грозит человечеству пришествие расы, превосходящей его технически и ментально. Земля готовится встретить гостей с оружием в руках.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Детектив
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный сигнал»