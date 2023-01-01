Биография

Джош Хатчерсон — американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Лауреат премии канала MTV. Родился в Юнионе 12 октября 1992 года. Мечтал стать актером еще в детстве — его кумиром был Джейк Джилленхол. Проходил множество кастингов и в конце концов получил первую роль, сыграв в драматическом сериале «Скорая помощь». Пробует себя в режиссуре: в 2018 году снял клип группы Foster the People на песню Worst Nites. Также был исполнительным продюсером сериала «Человек будущего». Сегодня фильмография Джоша Хатчерсона насчитывает более 55 работ. Его можно встретить в картинах «Голодные игры», «И проиграли бой», «Маленький Манхэттен», «Игра с огнем», «Мост в Терабитию», «История одного вампира».