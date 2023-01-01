57 секунд
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57 секунд
8.12023, 57 Seconds
Фантастика, Триллеры95 мин18+
Франклин находит изобретение, позволяющее путешествовать во времени. Фантастический триллер с Морганом Фриманом

57 секунд (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Джош Хатчерсон и Морган Фриман в фантастическом триллере о кольце, которое может переносить владельца ровно на 57 секунд в прошлое.

Франклин, молодой блогер, специализирующийся на технике, берет интервью у крупного бизнесмена Антона Барелла и случайно находит последнее изобретение его корпорации — кольцо, позволяющее путешествовать во времени. Стоит только нажать на кнопку — и перенесешься в прошлое на 57 секунд. Первое время Франклин наслаждается новыми возможностями и срывает куш в казино, однако позже у него появляется более благородная цель: отомстить фармацевтической компании, ответственной за смерть сестры. Но только последствия действий Франклина оказываются непредсказуемыми.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «57 секунд»

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