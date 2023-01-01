57 секунд (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Джош Хатчерсон и Морган Фриман в фантастическом триллере о кольце, которое может переносить владельца ровно на 57 секунд в прошлое.
Франклин, молодой блогер, специализирующийся на технике, берет интервью у крупного бизнесмена Антона Барелла и случайно находит последнее изобретение его корпорации — кольцо, позволяющее путешествовать во времени. Стоит только нажать на кнопку — и перенесешься в прошлое на 57 секунд. Первое время Франклин наслаждается новыми возможностями и срывает куш в казино, однако позже у него появляется более благородная цель: отомстить фармацевтической компании, ответственной за смерть сестры. Но только последствия действий Франклина оказываются непредсказуемыми.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Триллеры
Рейтинг
- РКРежиссёр
Расти
Кандифф
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- Актёр
Морган
Фриман
- ГДАктёр
Грег
Джерманн
- ЛСАктриса
Лови
Симон
- СРАктёр
Сэмми
Ротиби
- МДАктёр
Марк
Джейкобсон
- Актёр
Грифф
Ферст
- ДОАктёр
Диксон
Обахор
- ДЧАктёр
Джефф
Чейз
- МБСценарист
Мэйкон
Блэр
- РКСценарист
Расти
Кандифф
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- СКХудожник
Скотт
Колкитт
- ВТХудожница
Венди
Талли
- МГХудожница
Мэри
Гудсон