57 секунд (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Джош Хатчерсон и Морган Фриман в фантастическом триллере о кольце, которое может переносить владельца ровно на 57 секунд в прошлое.



Франклин, молодой блогер, специализирующийся на технике, берет интервью у крупного бизнесмена Антона Барелла и случайно находит последнее изобретение его корпорации — кольцо, позволяющее путешествовать во времени. Стоит только нажать на кнопку — и перенесешься в прошлое на 57 секунд. Первое время Франклин наслаждается новыми возможностями и срывает куш в казино, однако позже у него появляется более благородная цель: отомстить фармацевтической компании, ответственной за смерть сестры. Но только последствия действий Франклина оказываются непредсказуемыми.



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