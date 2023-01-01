Биография

Грифф Ферст – американский актер родом из калифорнийского городка Ван-Найс, известный также своими режиссерскими и продюсерскими работами. День рождения: 17 сентября 1981 г. Первой работой в кино будущего известного актера Гриффа Ферста стал криминальный сериал «C.S.I. Место преступления» (2000-2015 гг.), в котором он сыграл в 2000 г. эпизодическую роль фотографа. С этого момента приглашения на съемки в эпизоды и на роли второго плана на актера буквально посыпались, ведь к 2020 г. число его ролей в кино превысило 80. Самым известным фильмом Гриффа Ферста, по признанию критиков и зрителей, стал фантастический триллер «Терминатор: Генезис» (2015 г.). Именно в этом блокбастере появилась запомнившаяся зрителям роль Гриффа Ферста – «агент Берк». В 2016 г. он снялся в главной роли в биографической драме «Основатель», посвященной «отцу» империи «МакДональдс». С 2006 г. актер пробует свои силы в качестве продюсера, что стало вторым по значению направлением его работы в кинематографе. Из более 30 спродюсированных им фильмов, наиболее известной является семейная драма «Мой ангел-хранитель» (2009 г.). В фильме ужасов «Проклятие ведьмы снов» (2018 г.) он выступает не только режиссером и продюсером, но и соавтором сценария.