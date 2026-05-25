Псарня (фильм, 2025) смотреть онлайн

Группа инфлюенсеров вызывается поучаствовать в конкурсе на отлов собак, где на кону стоит целый остров. Однако животные оказываются кровожадными монстрами. Фильм «Псарня» — комедийный хоррор, воссоединивший на экране звезд «Вышки» Грейс Кэролайн Карри и Вирджинию Гарднер.



15 лет назад производство малобюджетного фильма на удаленном от цивилизации острове закончилось трагично. Собаки, которых привезли на съемки, подхватили бешенство и растерзали почти всю команду. В наши дни эксцентричный инфлюенсер-миллионер Винс Вентура организовывает здесь соревнование: он приглашает на остров блогеров, чтобы те «спасли» бродящих в округе собак. Победитель получит в награду весь остров. Однако челлендж быстро выходит из-под контроля, и теперь участникам нужно добраться до вышки мобильной связи и не стать добычей.



Кому удастся избежать острых клыков, расскажет «Псарня» (2025). Смотрите хоррор-комедию в онлайн-кинотеатре Wink.

