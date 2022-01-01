Тихий садовник (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Джоэл Эдгертон и Сигурни Уивер в эстетском триллере сценариста «Таксиста» и режиссера «Холодного расчета» Пола Шредера — о садовнике, которого настигает его темное прошлое. Нарвел Рот — трудолюбивый и внимательный работник, следящий за садом в имении Грэйсвуд. Его хозяйка, Норма Хэверхилл, хотя и кажется суровой, уважает своего садовника — настолько, что даже доверяет ему перевоспитание своей внучатой племянницы Майи. Родители девушки умерли, ее саму отчислили из университета, и теперь ей нужна работа и шанс начать новую жизнь. Нарвел делает Майю своей ученицей — садоводство дается ей легко, но она слишком настойчиво интересуется прошлым своего учителя, о котором он предпочел бы не вспоминать. Однако долго бежать от него у Нарвела не получится — вскоре Майя становится целью для местной банды преступников, и садовнику придется вспомнить старые методы решения проблем.
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Информация
Рейтинг
- ПШРежиссёр
Пол
Шредер
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актриса
Сигурни
Уивер
- КСАктриса
Куинтесса
Суинделл
- Актёр
Эсай
Моралес
- ЭЛАктёр
Эдуардо
Лозан
- ВХАктриса
Виктория
Хилл
- ЭЛАктриса
Эми
Ле
- ЭЭАктриса
Эрика
Эшли
- ТТАктёр
Тимоти
Т. МакКинни
- ДБАктёр
Джаред
Банкенс
- ПШСценарист
Пол
Шредер
- Продюсер
Грифф
Ферст
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- АТАктёр дубляжа
Александр
Тараньжин
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- КПХудожница
Кэти
Портер
- ВТХудожница
Венди
Талли
- ДХКомпозитор
Дев
Хайнс