Тихий садовник (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Джоэл Эдгертон и Сигурни Уивер в эстетском триллере сценариста «Таксиста» и режиссера «Холодного расчета» Пола Шредера — о садовнике, которого настигает его темное прошлое. Нарвел Рот — трудолюбивый и внимательный работник, следящий за садом в имении Грэйсвуд. Его хозяйка, Норма Хэверхилл, хотя и кажется суровой, уважает своего садовника — настолько, что даже доверяет ему перевоспитание своей внучатой племянницы Майи. Родители девушки умерли, ее саму отчислили из университета, и теперь ей нужна работа и шанс начать новую жизнь. Нарвел делает Майю своей ученицей — садоводство дается ей легко, но она слишком настойчиво интересуется прошлым своего учителя, о котором он предпочел бы не вспоминать. Однако долго бежать от него у Нарвела не получится — вскоре Майя становится целью для местной банды преступников, и садовнику придется вспомнить старые методы решения проблем.



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