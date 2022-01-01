Тихий садовник
Wink
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Тихий садовник
6.62022, Master Gardener
Драмы, Триллеры106 мин18+

Тихий садовник (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Джоэл Эдгертон и Сигурни Уивер в эстетском триллере сценариста «Таксиста» и режиссера «Холодного расчета» Пола Шредера — о садовнике, которого настигает его темное прошлое. Нарвел Рот — трудолюбивый и внимательный работник, следящий за садом в имении Грэйсвуд. Его хозяйка, Норма Хэверхилл, хотя и кажется суровой, уважает своего садовника — настолько, что даже доверяет ему перевоспитание своей внучатой племянницы Майи. Родители девушки умерли, ее саму отчислили из университета, и теперь ей нужна работа и шанс начать новую жизнь. Нарвел делает Майю своей ученицей — садоводство дается ей легко, но она слишком настойчиво интересуется прошлым своего учителя, о котором он предпочел бы не вспоминать. Однако долго бежать от него у Нарвела не получится — вскоре Майя становится целью для местной банды преступников, и садовнику придется вспомнить старые методы решения проблем.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тихий садовник»

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