Игорь Старосельцев
- Карьера
- Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 23 февраля 1955 г. (71 год)
Фильмография
Актёр дубляжа
57 секунд2023, 95 мин
Афера по-голливудски2020, 99 мин
Море соблазна2019, 101 мин
Пассажир2018, 100 мин
Все только начинается2017, 89 минБесплатно
Выбор2016, 106 мин
Охотник с Уолл-стрит2016, 105 мин
Ускорение2015, 92 минБесплатно
Обитель проклятых2014, 108 минБесплатно
Starперцы2013, 100 минБесплатно
Падение Олимпа2013, 114 минБесплатно
Любовь без пересадок2013, 93 мин
Паркер2012, 118 минБесплатно
Орел девятого легиона2011, 109 минБесплатно
Криминальная фишка от Генри2011, 103 минБесплатно
Большой Стэн2007, 96 минБесплатно
Счастливое число Слевина2005, 105 минБесплатно
Эдисон2005, 95 минБесплатно