Пассажир (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Бывшему копу предлагают опасную сделку за крупное вознаграждение. Лиам Нисон, Флоренс Пью и Патрик Уилсон в психологическом триллере от режиссера «Воздушного маршала».



Бывший полицейский Майкл МакКоули 10 лет назад оставил службу в органах и стал страховым агентом. Ежедневно он ездит на работу и обратно одним и тем же маршрутом и знает в лицо почти всех постоянных пассажиров. Еще вчера день начался как обычно, а сегодня Майкла сначала увольняют с работы, а потом таинственная незнакомка, которую он встречает в поезде по дороге домой, предлагает провести странный эксперимент. МакКоули получит 100 тысяч долларов, если вычислит в поезде пассажира, который соответствует определенным критериям. На принятие решение у бывшего копа есть время до следующей станции. Чем обернется игра, которая начиналась как сомнительный розыгрыш?



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