Биография

Элизабет Макговерн — американская актриса, которая известна своими ролями в театре и кинофильмах. Помимо этого, известна как основатель и вокалистка фолк-группы Sadie and the Hotheads, где она задействована по сей день. За свою актерскую работу выдвигалась на «Оскар», «Эмми» и ряд других премий. Родилась в городе Эванстон 18 июля 1961 года. Детство прошло в Лос-Анджелесе, где девочка и увлеклась театром. Регулярно выступала в спектаклях, а после учебы для получения профессионального образования выбрала Джульярдскую школу, которая специализируется на подготовке актеров. Карьеру в кино и театре Элизабет Макговерн начала практически в одно время. Первые роли пришлись на фильмы «Обыкновенные люди», «Рэгтайм» и «Однажды в Америке». Дальнейшие проекты лишь укрепили популярность Элизабет — она снялась в лентах «Красавчик Джонни», «Царь горы», «Солдаты Буффало». Новый виток славы в 2000-х годах актрисе принесло участие в популярном сериале «Аббатство Даунтон». Позже она сыграла персонаж Коры Коули повторно — в полнометражной версии «Аббатства» и двух его продолжениях. Также Элизабет можно увидеть в фильмах «Пассажир», «Жена», «Битва титанов» и сериале «Война миров».