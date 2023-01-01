Однажды в Америке (фильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

В трущобах Нью-Йорка встретились несколько отчаянных парней. Они стали королями преступного мира золотой эры «сухого закона» и поклялись отдать жизнь друг за друга, зная, что самое главное для них — это дружба. Спустя много лет судьба заставила их вспомнить свою клятву. Это случилось однажды в Америке…



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