Однажды в Америке (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Once Upon a Time in America
Драмы219 мин18+
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Сюжет
В трущобах Нью-Йорка встретились несколько отчаянных парней. Они стали королями преступного мира золотой эры «сухого закона» и поклялись отдать жизнь друг за друга, зная, что самое главное для них — это дружба. Спустя много лет судьба заставила их вспомнить свою клятву. Это случилось однажды в Америке…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Серджио
Леоне
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Джеймс
Вудс
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- Актёр
Трит
Уильямс
- Актриса
Тьюзди
Уэлд
- Актёр
Берт
Янг
- ДПАктёр
Джо
Пеши
- ДААктёр
Дэнни
Айелло
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- ДХАктёр
Джеймс
Хейден
- ЛБСценарист
Леонардо
Бенвенути
- ПДСценарист
Пьеро
Де Бернарди
- ЭМСценарист
Энрико
Медиоли
- ФАСценарист
Франко
Аркалли
- КМПродюсер
Клаудио
Манчини
- Продюсер
Арнон
Милчен
- КСХудожник
Карло
Сими
- ГПХудожница
Габриэлла
Пескуччи
- ОДХудожник
Освальдо
Дезидери
- ГРХудожница
Гретчен
Рау
- ТДОператор
Тонино
Делли Колли
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе