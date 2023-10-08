Биография

Берт Янг — настоящее имя Джеральд Томмазо Делуиз — американский актер и сценарист. Родился в Нью-Йорке 30 апреля 1940 года. Из ранней биографии Янга известно, что в юности он занимался боксом, служил в морской пехоте США. Актерское искусство появилось в его жизни совершенно случайно: он провожал девушку на занятия в театральную студию Ли Страсберга, его увидел один из педагогов, посчитал его харизматичной личностью и пригласил на курсы. Многим зрителям Берт Янг запомнился по ролям мафиози, сыщиков и работяг. Один из самых успешных проектов актера — боевик «Рокки». Составив на экране компанию Сильвестру Сталлоне, Берт Янг получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Не менее ярки его персонажи в фильмах и сериалах «Чертова служба в госпитале Мэш», «Китайский квартал», «Однажды в Америке», «Закон и порядок», «Сопрано». Кроме ролей в кино, Берт Янг приобрел известность как художник, выставляющий работы по всему миру, писатель и театральный драматург.