Биография

Трит Уильямс — американский актер, режиссер и продюсер. Родился в Коннектикуте 1 декабря 1951 года. Его карьера стартовала с бродвейского мюзикла «Бриолин». Широкую известность как киноактер получил благодаря участию в военной драме «Волосы» и исторической комедии «1941». На счету Трита Уильямса более сотни кинопроектов, большинство из которых — драмы, триллеры и картины в жанре криминал. Среди них «Однажды в Америке», «Байки из склепа», «Дорога в Эйвонли», «Чем заняться мертвецу в Денвере», «Закон и порядок. Специальный корпус», «C.S.I.: Место преступления», «Любовь вдовца», «Братья и сестры», «Перед классом», «Грабь награбленное», «Однажды в Вегасе», «Белый воротничок», «Голубая кровь», «Гавайи 5.0», «127 часов», «Редкие цветы», «Вражда» и «Мы владеем этим городом». Он сам снял фильм «Техасец».