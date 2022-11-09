Голливудский финал (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
7.92002, Hollywood Ending
Мелодрама, Комедия107 мин18+
О фильме
Для съемок нового суперхита боссы крупной киностудии нанимают капризного и непредсказуемого Вэла Ваксмана. Это подарок судьбы для всеми забытого обладателя двух «Оскаров», докатившегося до съемок рекламы. Вэл не хочет упустить шанс напомнить Голливуду о себе. Но вскоре из-за перенапряжения его поражает редкий недуг - истерическая слепота.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Вуди
Аллен
- Актриса
Теа
Леони
- ДХАктёр
Джордж
Хэмилтон
- ДМАктриса
Дебра
Мессинг
- МРАктёр
Марк
Райделл
- Актёр
Трит
Уильямс
- БДАктёр
Боб
Дориан
- ИМАктёр
Иван
Мартин
- ГЭАктёр
Грегг
Эдельман
- Актёр
Нил
Хафф
- Сценарист
Вуди
Аллен
- Продюсер
Летти
Аронсон
- ЧХПродюсер
Чарльз
Х. Джофф
- ДРПродюсер
Джек
Роллинз
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- РГХудожница
Реджина
Грейвз