Для съемок нового суперхита боссы крупной киностудии нанимают капризного и непредсказуемого Вэла Ваксмана. Это подарок судьбы для всеми забытого обладателя двух «Оскаров», докатившегося до съемок рекламы. Вэл не хочет упустить шанс напомнить Голливуду о себе. Но вскоре из-за перенапряжения его поражает редкий недуг - истерическая слепота.

