Голливудский финал
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Голливудский финал

Голливудский финал (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

7.92002, Hollywood Ending
Мелодрама, Комедия107 мин18+

О фильме

Для съемок нового суперхита боссы крупной киностудии нанимают капризного и непредсказуемого Вэла Ваксмана. Это подарок судьбы для всеми забытого обладателя двух «Оскаров», докатившегося до съемок рекламы. Вэл не хочет упустить шанс напомнить Голливуду о себе. Но вскоре из-за перенапряжения его поражает редкий недуг - истерическая слепота.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb