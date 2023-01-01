Биография

Теа Леони — американская актриса, известная по участию в фильмах «Семьянин», «Парк юрского периода 3», «Плохие парни», «Столкновение с бездной», «Нужные люди», «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются». Лауреат премии «Сатурн». При рождении Теа Леони получила имя Эли́забет Те́а Панталео́ни. Родилась она в Нью-Йорке 25 февраля 1966 года. После школы Теа начала изучать антропологию и психологию, однако прервала обучение в колледже и стала путешествовать по другим странам. По возвращении на родину она решила попробовать силы в кино, и началось все с роли в перезапускаемом сериале «Ангелы Чарли». Отснятый материал на экраны не вышел, поэтому первое появление будущей звезды пришлось на сериал «Санта Барбара». Путь к славе начался в 1995 году после фильма «Плохие парни». За годы карьеры Теа Леони приняла участие во множестве фильмов, где ее партнерами были такие признанные актеры, как Николас Кейдж, Аль Пачино, Бен Кингсли, Адам Сендлер, Сэм Нилл, Рики Джервайс, Бен Стиллер, Дэвид Духовны. Она снялась в лентах «Как украсть небоскреб», «Город призраков», «Убей меня», «Голливудский финал». Со временем за актрисой закрепилось амплуа героини романтических комедий — именно роли в этом жанре кино стали наиболее известными и запоминающимися.