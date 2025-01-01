Смерть единорога (фильм, 2025) смотреть онлайн

Фэнтези-комедия, выворачивающая сказку наизнанку. «Смерть единорога» (2025) — приключение для всей семьи (кроме слабонервных!) с «Уэнсдей» Дженной Ортегой в главной роли.



Ридли — девочка-подросток, которая редко видится с отцом из-за его убийственного трудоголизма. И вот наступает долгожданный день, когда семья — ура-ура! — должна воссоединиться и провести время вместе, однако работа Эллиота вмешивается в эту идиллию, в очередной раз провоцируя конфликт. Босс фармацевтической компании, в которой трудится отец семейства, вынуждает его и Ридли провести выходные в компании своей странноватой семьи в загородном доме. К тому же выясняется, что сам руководитель смертельно болен, что сулит Эллиоту большие надежды на дальнейший карьерный рост. Вот только по дороге в особняк случается нечто, чего точно не ожидал никто: Эллиот на машине сбивает… Единорога. Погрузив тушу в багажник, словно обычного оленя, семья продолжает путь к дому босса, чтобы позже выяснить парочку неприятных фактов о единорогах (в довесок к их существованию). Первое — кровь единорога может излечить любую болезнь. Второе — у единорогов хорошая память и скверный характер…



Чем закончится столкновение со сказочным существом при совсем не сказочных обстоятельствах? «Смерть единорога» — фильм 2025 года, который точно стоит посмотреть всем поклонникам мрачной эстетики и комедии положений.



