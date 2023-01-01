Биография

Джессика Хайнс – актриса, сценарист, продюсер и комик британского происхождения, родилась 30 октября 1972 года. Проживает в Лондоне с семьей (муж и 3 ребенка). Джессика Хайнс (урожденная Стивенсон) начинала актерскую карьеру с театра, с тех пор всегда отдает предпочтение комическим ролям. С 1993 года снимается в кино и сериалах. В 2002 году Джессика Стивенсон стала супругой Адама Хайнса, тем не менее, до 2007 она продолжала сниматься под фамилией родителей, используя ее как творческий псевдоним, фигурирующий в титрах. Награждена телепремией Британской киноакадемии BAFTA (2015). Насчитывается свыше 60 сериалов и фильмов Джессики Хайнс, в которых она участвовала как актриса или актриса озвучки. На место самой известной роли актрисы часто ставят ее работу в телевизионном ситкоме «Spaced» (в русском переводе – «Долбанутые», выходил с 1999 по 2001 год). Наиболее известными картинами с ролями Джессики Хайнс являются «Гарри Поттер и Орден Феникса» (оригинальная озвучка Муфалды Хмелкирк), мини-сериал «Годы» (Эдит Лайонс), «Молокососы» (Кристал), «Зомби по имени Шонн» (Ивонн), «Доктор Кто» (Верити Ньюмен, Джоан Редферн), «Руки-ноги за любовь» (Лаки).