Биография

Пол Радд – американский актер, продюсер, сценарист. На его счету множество ролей, но особую известность он приобрел благодаря главной роли в фильмах Marvel про человека-муравья. Родился актер 6 апреля 1969 года в семье в Нью-Джерси. Его родители – еврейские эмигранты, а его настоящая фамилия – Радницки. Родители переехали из Польши в Великобританию, а уже затем в Соединенные Штаты. Решив связать свою жизнь с актерским искусством, Пол поступил на театральный факультет Канзасского университета. В настоящий момент Пол женат на Джуди Йегер, которая родила ему двоих детей: сына Джека и дочь Дерби. Его карьера началась с озвучивания роли в мультсериале «Симпсоны». В 1995 году ему досталась дебютная главная роль в фильме «Бестолковые». С тех пор он участвовал более чем в 200-х различных проектах, в число которых входит и телесериал «Друзья» (три последних сезона). В 2015-м году Пол Радд удостоился именной плиты на Аллее славы в Голливуде, а в 2018-м году был назван «Человеком года» по версии театрального сообщества Гарвардского университета. К его последним проектам относятся «Princess Bride» (2020), «Жизнь с самим собой» (2019), «Между двумя папоротниками» (2019), «Мстители: финал» (2019).