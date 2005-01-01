Бакстер (фильм, 2005) смотреть онлайн

Бухгалтер из Бруклина по имени Эллиот живет с уверенностью, что не видать ему счастья в любви, и кто-то обязательно отобьет у него невесту Кэролайн. И вот за неделю до их свадьбы в город неожиданно возвращается Брэдли, экс-кавалер его девушки, а временная секретарша Эллиота, красавица Сесиль, заставляет его по-новому взглянуть на свои чувства к Кэролайн. Смотрите фильм «Бакстер» в подписке Amediateka на Wink.



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