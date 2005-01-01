Бакстер (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Бухгалтер из Бруклина по имени Эллиот живет с уверенностью, что не видать ему счастья в любви, и кто-то обязательно отобьет у него невесту Кэролайн. И вот за неделю до их свадьбы в город неожиданно возвращается Брэдли, экс-кавалер его девушки, а временная секретарша Эллиота, красавица Сесиль, заставляет его по-новому взглянуть на свои чувства к Кэролайн. Смотрите фильм «Бакстер» в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МШРежиссёр
Майкл
Шоуолтер
- МШАктёр
Майкл
Шоуолтер
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актёр
Джастин
Теру
- ЗОАктёр
Зак
Орт
- Актёр
Майкл
Иэн Блэк
- КЛАктриса
Кэтрин
Ллойд Барнс
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актёр
Пол
Радд
- КПАктриса
Кэтрин
Пауэлл
- ДДАктёр
Джон
Де Вриз
- ДМАктриса
Донна
Митчелл
- ХМАктриса
Хэвиленд
Моррис
- ДУАктёр
Дэвид
Уэйн
- ДДАктёр
Джим
ДеМарше
- МШСценарист
Майкл
Шоуолтер
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- РСПродюсер
Рейган
Силбер
- ДТПродюсер
Даниэла
Тэплин Ландберг
- ККПродюсер
Кэролайн
Каплан
- ЭОПродюсер
Эрин
Оуэнс
- ДСПродюсер
Джонатан
Серинг
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ДКХудожница
Джилл
Клибер
- ДНХудожница
Джилл
Ньюэлл
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ТООператор
Тим
Орр
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен