Бакстер
Wink
Фильмы
Бакстер
8.42005, The Baxter
Мелодрама, Комедия86 мин18+
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Бакстер (фильм, 2005) смотреть онлайн

О фильме

Бухгалтер из Бруклина по имени Эллиот живет с уверенностью, что не видать ему счастья в любви, и кто-то обязательно отобьет у него невесту Кэролайн. И вот за неделю до их свадьбы в город неожиданно возвращается Брэдли, экс-кавалер его девушки, а временная секретарша Эллиота, красавица Сесиль, заставляет его по-новому взглянуть на свои чувства к Кэролайн. Смотрите фильм «Бакстер» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бакстер»