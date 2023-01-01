Майкл Иэн Блэк

Биография

Майкл Йен Блэк – актер и режиссер, родился 12 августа 1971 года в Чикаго. В настоящее время – один из самых востребованных актеров комедийного плана, а также ведущий реалити-шоу на канале Comedy Central. Детство актера нельзя назвать счастливым, когда маленькому Майклу было 3 года его родители развелись, а в 12-летнем возрасте он теряет отца, на которого было совершено нападение. Актерское образование он так и не получил, незначительный период времени в Нью-Йорке посещал тренировочный центр исполнительского мастерства, а также ходил в местную школу искусств. В дальнейшем учебу продолжать не стал. Однако это не помешало ему начать карьеру в комедийной труппе «The State» и дебютировать в одноименном шоу на MTV. Комедийные роли Майкла Йена Блэка принесли ему большую популярность и сделали его шоу «I love the 70s/80s/90s/new Millennium» достаточно известным. Актер часто заявлял, что обречен работать в этом шоу бесконечно. Помимо работы на телевидении Блэк активно развивается как режиссер и сценарист. Такие фильмы Блэка, как «Женюсь на первой встречной» 2006 г., «Беги, толстяк, беги» 2007 г., сериалы «Дни Уэйна» 2007-2009 г. и «У Майкла и Майкла есть проблемы» 2009 г., стали популярны не только в штатах, но и в Европе.