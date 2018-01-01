Биография

Джастин Теру – актер театра и кино, продюсер, сценарист и режиссер, родился 10 августа 1971 года. Фильмография актера насчитывает более 50 картин. Теру окончил колледж Беннингтон по специальности «визуальное и драматическое искусство». Актер был задействован в нескольких бродвейских постановках. Дебютный фильм Джастина Теру «Я стреляла в Энди Уорхола» вышел на экраны в 1996 году. В следующем году появилась комедия с участием актера по роману «Дамская комната» с такими звездами, как Мира Сорвино и Лиза Кудроу. Актера можно было увидеть в одном из эпизодов популярного сериала «Секс в Большом городе». Среди ярких ролей Джастина Теру – участие в продолжении «Ангелов Чарли», «Американский психопат», «Клуб разбитых сердец», «Маньяк», «Джокер». Режиссер Дэвид Линч не раз задействовал актера в своих фильмах, наиболее успешные картины – «Малхолланд Драйв» (2001) и «Внутренняя империя» (2006). Яркую роль антигероя Теру сыграл в фильме «Девушка в поезде», картина получила несколько номинаций. На съемках картины «Жажда странствий» (2011) Теру познакомился со своей будущей женой, знаменитой актрисой Дженнифер Энистон. В 2012 году пара обручилась, а в 2015 актеры сыграли свадьбу. Брак продлился три года, в 2018 году пара распалась.