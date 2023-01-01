WinkТим Орр
Тим Орр
Tim Orr
- Карьера
- Оператор
- Дата рождения
- 1 января 1968 г. (57 лет)
Фильмография
Оператор
- 8.7
Болельщицы со стажем2019, 87 минБесплатно
Стать Майком Николсом2016, 68 мин
- 7.0
Цимбелин2014, 94 мин
- 8.3
Голые перцы2014, 89 минБесплатно
- 7.5
Манглхорн2014, 93 мин
- 7.8
Джо2013, 111 мин
Мир, созданный без изъяна2013, 113 минБесплатно
- 8.4
Ищу друга на конец света2012, 96 мин
- 8.6
Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда2011, 82 мин
- 7.7
На дне2009
- 7.6
Доверься мужчине2005, 95 мин
- 8.7
Бакстер2005, 86 мин
- 7.1
Вымышленные герои2004, 104 минБесплатно