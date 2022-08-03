Для чего нужен мальчишник? Разделить сомнения с приятелем, который потом на церемонии вякнет, что он против этой свадьбы? Чтобы твоя оскорбленная невеста уехала одна в свадебное путешествие? Чтобы ты гнался за ней голый по прериям в грузовике с кокаином, отбиваясь от драгбаронов? …

