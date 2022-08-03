Голые перцы
Wink
Фильмы
Голые перцы

Голые перцы (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.32014, Search Party
Комедия, Приключения89 мин18+

О фильме

Для чего нужен мальчишник? Разделить сомнения с приятелем, который потом на церемонии вякнет, что он против этой свадьбы? Чтобы твоя оскорбленная невеста уехала одна в свадебное путешествие? Чтобы ты гнался за ней голый по прериям в грузовике с кокаином, отбиваясь от драгбаронов? …

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голые перцы»