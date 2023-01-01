Биография

Нил Х. Мориц – продюсер, актер, основатель кинокомпании Original Film, родился 6 июня 1959 года. Фильмография насчитывает более 120 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы медиафраншизы «Форсаж», молодежный слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», мелодрама «Жестокие игры», фэнтезийная кинокомедия «Эван Всемогущий», триллер «Я – легенда», многосерийная детективная драма «Побег». В 1985 году стал выпускником университета школы кинематографа и телевидения. Свою продюсерскую деятельность начал в 1990 году. Первым фильмом Нила Х. Морица стала криминальная драма «Подставленный». В 1999 году на экраны вышла мелодрама «Жестокие игры». Главные роли в кинокартине исполнили Сара Мишель Геллар, Райан Филипп и Риз Уизерспун. В 2001 году Мориц спродюсировал первый фильм успешной медиафраншизы «Форсаж» с Полом Уокером и Вин Дизелем в главных ролях. В 2005 году на экраны вышла первая серия криминального детектива «Побег». Еще одним проектом Нила Морица стал триллер «Я – легенда». В 2016 году продюсер работал над картиной «Пассажиры». На 2021 год планируется выход десятого фильма «Форсаж». В производстве также находится около 10 кинокартин, спродюсированных Морицем. В нескольких своих картинах он участвовал в качестве актера. Небольшую роль Нил Х. Мориц исполнил в первом фильме «Форсаж».