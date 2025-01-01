Фильм Мир в огне

О фильме
После того как мощная солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли, охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти «Мону Лизу». Вскоре он осознаёт, что его ждёт более важная миссия, чем поиск картины.
Мир в огне покупка билетов в кино онлайн
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дж.Дж.
Перри
- Актёр
Дэйв
Батиста
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актриса
Иден
Эпштейн
- ЛФАктёр
Лукас
Фрлайс
- РХАктёр
Роберт
Холик
- ПЭСценарист
Пол
Энс
- СЧСценарист
Скотт
Читвуд
- Сценарист
Нимрод
Антал
- МДСценарист
Мэтт
Джонсон
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- СРПродюсер
Стив
Ричардс
- КМПродюсер
Кристофер
Милбёрн
- ТДПродюсер
Тоби
Джаффе
- ДСХудожник
Дэн
Сучарипа
- ПКХудожник
Павел
Крейчи
- ЛДМонтажёр
Люк
Данкли
- РБКомпозитор
Роке
Баньос