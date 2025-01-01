Мир в огне
Мир в огне

Фильм Мир в огне

2025, Afterburn
Фантастика, Боевик18+
О фильме

После того как мощная солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли, охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти «Мону Лизу». Вскоре он осознаёт, что его ждёт более важная миссия, чем поиск картины.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик

Актёры и съёмочная группа фильма «Мир в огне»