Фильм Мир в огне

После того как мощная солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли, охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти «Мону Лизу». Вскоре он осознаёт, что его ждёт более важная миссия, чем поиск картины.



Мир в огне покупка билетов в кино онлайн