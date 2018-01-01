Wink
Фильмы
Мир в огне
Актёры и съёмочная группа фильма «Мир в огне»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мир в огне»

Режиссёры

Дж.Дж. Перри

Дж.Дж. Перри

J.J. Perry
Режиссёр

Актёры

Дэйв Батиста

Дэйв Батиста

Dave Bautista
АктёрJake
Сэмюэл Л. Джексон

Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрValentine
Иден Эпштейн

Иден Эпштейн

Eden Epstein
Актриса
Лукас Фрлайс

Лукас Фрлайс

Lukás Frlajs
АктёрChess playing man
Роберт Холик

Роберт Холик

Robert Holik
АктёрWar Train Conductor

Сценаристы

Пол Энс

Пол Энс

Paul Ens
Сценарист
Скотт Читвуд

Скотт Читвуд

Scott Chitwood
Сценарист
Нимрод Антал

Нимрод Антал

Nimród Antal
Сценарист
Мэтт Джонсон

Мэтт Джонсон

Matt Johnson
Сценарист

Продюсеры

Нил Х. Мориц

Нил Х. Мориц

Neal H. Moritz
Продюсер
Стив Ричардс

Стив Ричардс

Steve Richards
Продюсер
Кристофер Милбёрн

Кристофер Милбёрн

Christopher Milburn
Продюсер
Тоби Джаффе

Тоби Джаффе

Toby Jaffe
Продюсер

Художники

Дэн Сучарипа

Дэн Сучарипа

Dan Sucharipa
Художник
Павел Крейчи

Павел Крейчи

Pavel Krejci
Художник

Монтажёры

Люк Данкли

Люк Данкли

Luke Dunkley
Монтажёр

Композиторы

Роке Баньос

Роке Баньос

Roque Baños
Композитор