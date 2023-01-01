Биография

Ольга Куриленко — актриса и модель. Признана «Лучшей актрисой» по версии Brooklyn International Film Festival. Удостоена награды Общества кинокритиков Бостона. Родилась в Бердянске 14 ноября 1979 года Мама будущей артистки работала художницей. В детстве Ольга начала обучаться игре на фортепиано, также посещала уроки балета. В старших классах занималась моделингом. Ее пригласили в столичное агентство, и уже через год она подписала контракт с французской компанией и уехала в Париж. Карьера Ольги Куриленко началась с появления на обложках всемирно популярных глянцев. Она стала лицом нескольких известных брендов. Первый опыт в качестве актрисы получила в конце 90-х, когда снялась в музыкальном клипе. В 2005 году попробовала свои силы в кино — в эротической картине. Известность получила после участия в съемках в киноленте «Париж, я люблю тебя». Всемирная узнаваемость к актрисе пришла после того, как она стала девушкой Джеймса Бонда в картине об этом культовом агенте. Далее актрису ждали главные роли в фильмах, которые становились кассовыми и популярными. Она играла в паре с такими актерами, как Том Круз, Пирс Броснан и другими. Благодаря славянской внешности Ольге Куриленко часто предлагали роли советских и русских персонажей.