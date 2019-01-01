Комната желаний (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Атмосферный триллер, в котором влюбленные супруги обнаруживают место, исполняющее любые желания. В главной роли — Ольга Куриленко.
Молодая пара принимает решение покинуть шумный Нью-Йорк и переехать в пригород в поисках тишины и уединения. Переводчица Кейт и талантливый �художник Мэтт начинают ремонт в новом особняке и случайно находят замурованную комнату. Открыв ее, молодые люди с изумлением осознают, что все желания, которые они загадывают в этом месте, мгновенно сбываются. Вначале Кейт и Мэтт желают материальных богатств: больших денег, роскошных нарядов, даже подлинного полотна Ван Гога. Однако вскоре они вспоминают о своей самой заветной мечте — иметь ребенка. Однако пара даже не подозревает, что за все желания придется дорого заплатить...
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Информация
СтранаБельгия, Франция, Люксембург
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Драмы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- КВРежиссёр
Кристиан
Волькман
- Актриса
Ольга
Куриленко
- Актёр
Кевин
Янссенс
- ДУАктёр
Джошуа
Уилсон
- ДФАктёр
Джон
Фландерс
- ФЧАктёр
Френсис
Чепмен
- ВДАктёр
Винс
Дрюс
- МБАктриса
Марианн
Бург
- ОЛАктёр
Оскар
Лесаж
- МКАктёр
Микаэль
Кахья
- СКСценарист
Сабрина
Карин
- ВРСценарист
Винсент
Равалек
- КВСценарист
Кристиан
Волькман
- Продюсер
Жак-Анри
Бронкар
- ОБПродюсер
Оливье
Бронкар
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев