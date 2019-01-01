Комната желаний (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Атмосферный триллер, в котором влюбленные супруги обнаруживают место, исполняющее любые желания. В главной роли — Ольга Куриленко.



Молодая пара принимает решение покинуть шумный Нью-Йорк и переехать в пригород в поисках тишины и уединения. Переводчица Кейт и талантливый �художник Мэтт начинают ремонт в новом особняке и случайно находят замурованную комнату. Открыв ее, молодые люди с изумлением осознают, что все желания, которые они загадывают в этом месте, мгновенно сбываются. Вначале Кейт и Мэтт желают материальных богатств: больших денег, роскошных нарядов, даже подлинного полотна Ван Гога. Однако вскоре они вспоминают о своей самой заветной мечте — иметь ребенка. Однако пара даже не подозревает, что за все желания придется дорого заплатить...



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