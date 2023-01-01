Биография

Кевин Янссенс — бельгийский актер. Родился в Антверпене 21 августа 1979 года. Начал сниматься в кино еще будучи студентом театральной студии Германа Тейрлинка. Первую серьезную роль Янссенс получил в мини-сериале Гвидо Хендрикса о боксере «Король мира». В дальнейшем он появлялся в популярных бельгийских проектах, среди которых картины «Шторм» и «Пропавшие без вести». Широкую известность Кевину Янссенсу принесла роль в криминальной ленте «Арденны», которая впервые был показана на фестивале в Торонто, а позже выдвинута на «Оскар». Также в творческую биографию актера входят фильмы «Выжившая», «Комната желаний», «Лукас», «Патрик», сериалы «Саламандра», «Борьба в тени» и «Вил».