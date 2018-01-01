Лукас (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти жены Лукас сбежал из Южной Африки, обосновался в Европе, воспитывает дочь. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, ему приходится работать вышибалой в ночном клубе, а из-за несчастного случая с одним наглым клиентом Лукаса увольняют, но коллега тут же предлагает ему аналогичную работу в стрип-клубе. Пройдя жестокое собеседование, мужчина сталкивается с агентом Интерпола, который вынуждает его следить за хозяином заведения.



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