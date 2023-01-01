Жан-Клод Ван Дамм
Jean-Claude Van Damme
- Карьера
- Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 18 октября 1960 г. (64 года)
Биография
Жан-Клод Ван Дамм — американский актер, сценарист и режиссер. Обладатель премии «Золотой олень» за вклад в киноискусство. В 2010 году получил «Высшую всемирную премию» и орден «Золотые таланты планеты» за успехи, достигнутые в сфере кинематографа. Мастер боевых искусств, культурист. Победитель конкурса «Мистер Бельгия», чемпион Европы по карате в среднем весе. Родился в Беркем-Сент-Агате 18 октября 1960 года. Будущий артист начал заниматься боевыми искусствами в школьные годы. Позже обучался академическому балету. Актерское направление выбрал уже после того, как стал профессиональным спортсменом. Карьеру в кино Жан-Клод Ван Дамм начал в 1979 году, однако первую серьезную роль сыграл только в 1988 году в фильме «Кровавый спорт». В амплуа бойца он выступил в картинах «Двойной удар», «Универсальный солдат», «Близкие враги» и прочих. Артист часто оставался и за кадром, выполняя роль каскадера, монтажера, продюсера в кинолентах. Первую картину в качестве режиссера выпустил в 1996 году — ленту «В поисках приключений».
Фильмография
Актёр
- 7.8
Игра киллеров2022, 94 мин
- 8.1
Мы умираем молодыми2020, 88 минБесплатно
- 8.0
Лукас2018, 83 мин
- 8.7
Кикбоксер возвращается2018, 105 мин
- 8.1
Фунт плоти2015, 100 минБесплатно
- 7.6
Зной2013, 95 минБесплатно
- 7.6
Заклятые враги2013, 81 минБеспла�тно
- 7.5
Глаза дракона2012, 87 минБесплатно
- 6.9
Добро пожаловать в джунгли2012, 89 мин
- 9.2
Неудержимые 22012, 98 мин
- 8.4
Репликант2001, 96 минБесплатно
- 8.5
Тайна ордена2001, 85 минБесплатно
- 9.0
Легионер1998, 94 минБесплатно
- 8.9
Патруль времени1994, 93 мин
- 9.3
Универсальный солдат1992, 99 минБесплатно
- 9.4
Самоволка1990, 98 минБесплатно
- 8.2
Черный орел1988, 99 минБесплатно