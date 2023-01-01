Биография

Жан-Клод Ван Дамм — американский актер, сценарист и режиссер. Обладатель премии «Золотой олень» за вклад в киноискусство. В 2010 году получил «Высшую всемирную премию» и орден «Золотые таланты планеты» за успехи, достигнутые в сфере кинематографа. Мастер боевых искусств, культурист. Победитель конкурса «Мистер Бельгия», чемпион Европы по карате в среднем весе. Родился в Беркем-Сент-Агате 18 октября 1960 года. Будущий артист начал заниматься боевыми искусствами в школьные годы. Позже обучался академическому балету. Актерское направление выбрал уже после того, как стал профессиональным спортсменом. Карьеру в кино Жан-Клод Ван Дамм начал в 1979 году, однако первую серьезную роль сыграл только в 1988 году в фильме «Кровавый спорт». В амплуа бойца он выступил в картинах «Двойной удар», «Универсальный солдат», «Близкие враги» и прочих. Артист часто оставался и за кадром, выполняя роль каскадера, монтажера, продюсера в кинолентах. Первую картину в качестве режиссера выпустил в 1996 году — ленту «В поисках приключений».