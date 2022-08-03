Легионер
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Легионер

Легионер (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

9.01998, Legionnaire
Боевик, Драма94 мин18+

О фильме

Профессиональный боксер Ален Лефевр по указанию босса местной мафии должен проиграть свой очередной бой. Но у Лефевра были другие планы...

Страна
США
Жанр
Военный, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легионер»