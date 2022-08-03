Легионер (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
9.01998, Legionnaire
Боевик, Драма94 мин18+
О фильме
Профессиональный боксер Ален Лефевр по указанию босса местной мафии должен проиграть свой очередной бой. Но у Лефевра были другие планы...
СтранаСША
ЖанрВоенный, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ПМРежиссёр
Питер
МакДональд
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- СБАктёр
Стивен
Беркофф
- НФАктёр
Николас
Фэррел
- Актёр
Джим
Картер
- АСАктриса
Ана
Софренович
- ДКАктёр
Даниэль
Кальтаджироне
- ДЛАктёр
Джозеф
Лонг
- МКАктёр
Марио
Калли
- ДМАктёр
Джо
Монтана
- ШЛСценарист
Шелдон
Леттич
- Сценарист
Жан-Клод
Ван Дамм
- ПМПродюсер
Питер
МакДональд
- Продюсер
Эдвард
Р. Прессман
- Продюсер
Жан-Клод
Ван Дамм
- АКХудожница
Алессандра
Керцола
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- ДМОператор
Дуглас
Милсом
- ДОКомпозитор
Джон
Олтмен