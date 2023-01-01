Биография

Джим Картер – актер британского театра и кино. Артист проживает и работает в Великобритании. Он родился в городе Харрогейт, который находится в курортной зоне Северного Йоркшира в Англии. Джим Картер снимается в популярных фильмах и известных сериалах, дважды номинирован на премию «Эмми», как лучший актер второго плана. Картер родился в 1948 году, 19 августа. После окончания колледжа будущий артист еще не думал об актерской карьере. Он решил связать свою жизнь с законом и правом, поступил в Университет Сассекса на юридический факультет. Во время учебы Джим Картер увлекся занятиями по актерскому мастерству. Поняв, что это дело его жизни, он не побоялся оставить университет и начать работу в театральной группе Брайтона. Картер женат на известной британской актрисе – Имелде Стонтон. Длительное время Джим Картер выступал в популярной бостонской труппе комедиантов. Далее последовали эпизодические роли в картинах «Фокс» и «Флеш Гордон». В карьере Джима Картера роли в популярных фильмах появились в начале 90-х годов. В 1994 году он был приглашен на съемки исторической драмы «Безумие короля Георга». На счету Джима Картера фильмы, популярные во всем мире: «Безумие короля Георга», «Влюбленный Шекспир», «Заколдованная Элла». Широкую известность актеру принесла роль дворецкого в «Аббатстве Даунтон».