Происхождение (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

В середине XIX века английский натуралист Чарльз Дарвин публикует свои изыскания «Происхождение видов», способные поставить под сомнение существование Бога. Революционная теория эволюции не только сталкивает учeного с обществом, но и разрушает взаимоотношения с набожной женой.

