Происхождение (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.62009, Creation
Драма, Мелодрама103 мин12+
О фильме
В середине XIX века английский натуралист Чарльз Дарвин публикует свои изыскания «Происхождение видов», способные поставить под сомнение существование Бога. Революционная теория эволюции не только сталкивает учeного с обществом, но и разрушает взаимоотношения с набожной женой.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джон
Эмиел
- Актёр
Пол
Беттани
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- Актёр
Тоби
Джонс
- БПАктёр
Билл
Патерсон
- РГАктёр
Роберт
Гленистер
- Актёр
Джим
Картер
- ИКАктёр
Иэн
Келли
- ГГАктёр
Гай
Генри
- ДКСценарист
Джон
Колли
- Сценарист
Джон
Эмиел
- РКСценарист
Рэндолл
Кейнс
- Продюсер
Джереми
Томас
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- ДХОператор
Джесс
Холл
- Композитор
Кристофер
Янг